Università, cede il pavimento di un'aula

Il Cua documenta quanto accaduto due giorni fa a Lingue: "Fatto gravissimo, non siamo disposti a frequentare facoltà che ci cadono addosso".

06 marzo 2019 - 10:38

Lunedì "gli studenti che partecipavano alla lezione di linguistica inglese 3 si sono trovati a dover uscire di fretta e furia dall’aula a causa di danni ingenti al pavimento". Lo denuncia il Collettivo Universitario Autonomo, allegando la foto in questa in questa pagina.

Prosegue il Cua: "I tecnici apparsi sul luogo, apparentemente tranquilli, hanno infatti affermato che non si trattava della prima volta che accadeva nel dipartimento. Ma del resto ringraziamo dei nuovi schermi piatti nei corridoi che ci intrattengono nell’attesa di entrare in un’altra aula pericolante. È davvero così che si sceglie di utilizzare i fondi? Forse l’università dovrebbe rivedere le proprie priorità. Quello che è successo a lingue è un fatto gravissimo di cui l’università deve farsi carico. Inutile sottolineare che i problemi strutturali di un ateneo si vedono quotidianamente nelle aule sovraffollate negli spazi sempre più risicati per gli studenti, nella aule studio stracolme. Nel cosiddetto 'ateneo d’eccellenza' non è assolutamente concepibile che situazioni del genere si ripetano. L’uso dei fondi totalmente sconsiderato deve finire; non siamo assolutamente più disposti a frequentare facoltà che ci cadono addosso!".

