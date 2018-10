Unità cinofile nelle scuole: raffica di controlli

Cas: "È inaccettabile come con questo Governo i controlli siano aumentati a vista d'occhio, per militarizzare lo Stato sperpera denaro che potrebbe essere utilizzato in maniera diversa e soprattutto migliore".

19 ottobre 2018 - 13:10

Come si era capito già al primo giorno di lezione, "dall'inizio di quest'anno scolastico ci sono stati vari interventi da parte della polizia cinofila nelle nostre scuole. È inaccettabile come con questo Governo i controlli siano aumentati a vista d'occhio, ogni settimana una scuola diversa; oggi (ieri, ndr) sono andati all'istituto Aldini Valeriani e all'alberghiero Scappi, martedì e anche varie settimane fa sono stati al Liceo artistico". A raccogliere e diffondere le segnalazioni è il Cas. "Investendo nella militarizzazione all'interno delle scuole, lo Stato sperpera denaro che potrebbe essere utilizzato in maniera diversa e soprattutto migliore. Le nostre scuole sono luoghi liberi, luoghi di socialità e di confronto politico, dove la polizia non è accettata. Con il decreto sicurezza, emesso dal ministro Matteo Salvini, i bisogni sia fisici che sociali, che hanno i nostri istituti, vengono messi da parte per mandare avanti i valori della repressione. Fuori gli sbirri dalle scuole!".

