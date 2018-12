Un nuovo, ennesimo, supemercato? Betoniere e maschere antigas in offerta... [audio+foto]

"Per cementificare come si deve tutto il quartiere" e "per godersi in tutta serenità l'aumento del traffico". Ieri presidio del comitato Becco davanti al Lidl "mostro" di via Libia.

16 dicembre 2018 - 11:02

"Betoniera modello 'Spekulator' all'incredibile prezzo di soli euro 49,99! Per cementificare come si deve tutto il quartiere e assicurarsi che non resti neanche un angolo verde!". Oppure: "Maschera antigas 'Inkuinator' all'incredibile prezzo di soli euro 8,50! Per godersi in tutta serenità l'aumento del traffico e dimenticare quel fastidioso bisogno di ossigeno!". Sono le "super offerte" apparse ieri in zona Cirenaica, nelle vicinanze del nuovo supermercato Lidl inaugurato pochi giorni fa nonostante la contrarietà manifestata da molti residenti del quartiere. Contrarietà ribadita ieri anche da un presidio informativo convocato dal comitato B.E.C.C.O. - Bologna Est Contro il Cemento e per l'Ossigeno, che ha concluso così la settimana di appuntamenti promossi per ribadire che il nuovo "mostro" di via Libia rappresenta una "colata di cemento e asfalto inutile e dannosa", come hanno scritto gli attivisti su Facebook: "È uno sfregio constatare che spazi un tempo appartenenti alla collettività cittadina siano alienati e cementificati anziché destinati al benessere sociale e collettivo. Ci rivediamo presto in quartiere!". Nel corso del presidio si è svolto anche il reading, a cura di Wolf Bukowski, di un brano tratto da "Io non sono la Coop", di Alessandro Angeli. Una lettura "molto interessante. Parla dela Coop ma può parlare di un qualunque supermercato", ha sottolineato Bukowsi introducendo il reading.

