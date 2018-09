Tper, sciopero riuscito nel ramo ferroviario

A riferirlo è Usb, che ha indetto oggi l'agitazione nell'azienda di trasporti. Per il sindacato Tper "ha causato ulteriori disagi nelle stazioni e nelle fermate per intenzionale mancanza di informazione all'utenza".

30 settembre 2018 - 16:42

"Oggi 30 Settembre 2018 alle ore 13 si è concluso il primo sciopero di 4 ore proclamato da Usb Lavoro Privato per il ramo ferroviario di T>per. Si è riscontrata una cospicua adesione del personale con un numero considerevole di treni soppressi, soprattutto nel bacino di Bologna". Queste le parole di Usb Lavoro Privato, che nel segnalare la riuscita della mobilitazione, in un comunicato diffuso poco dopo la conclusione dello sciopero, aggiunge: "Oltre l’atteggiamento aziendale, che rimane ostile alla risoluzione delle problematiche sollevate dai rappresentanti della scrivente O.S., va sottolineata l’intenzionale mancanza di informazione in tempo reale all’utenza che ha causato ulteriori disagi nelle stazioni e nelle fermate".

