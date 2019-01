Sui murales di ponte Stalingrado

30 gennaio 2019 - 17:13

In merito all'articolo pubblicato alcune ore fa sulle opere di street art di ponte Stalingrado, segnaliamo che secondo alcuni lettori e utenti di Facebook le aree grigie che si vedono lungo le pareti corrispondono a punti precedentemente occupati non da murales bensì da bacheche pubblicitarie, ora rimosse. Altre persone, al contrario, ricordano la presenza di disegni. In ogni caso, se l'articolo di Zic.it fosse originato da un'errata ricostruzione, ce ne scusiamo con le lettrici e i lettori.

La redazione di Zic.it

