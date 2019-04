Spunta la Vhs dei primi minuti dopo la bomba alla Stazione

Il filmato di una televisione privata, ritrovato recentemente, potrebbe permettere di identificare chi si aggirava in quei minuti in piazza Medaglie d'Oro. Sarò proiettato il 22 maggio nell'aula del processo Cavallini. L'imputato potrebbe tornare in aula.

10 Aprile 2019 - 16:23

C'è una videocassetta di 38 minuti girata poco dopo l'esplosione che il 2 agosto 1980 ha ucciso 85 persone alla Stazione Centrale. È stata ritrovata recentemente da un perito della Corte d'Assiste impegnata nel processo all'ex militante dei nuclei armati rivoluzionari (Nar) Gilberto Cavallini, presunto quarto uomo della Strage. Nel corso dell'udienza di oggi i giudici hanno disposto che siariversata su supporto digitale e proiettata in aula il 22 maggio: se la qualità sarà sufficiente potrebbe permettere di identificare chi si aggirava in quei minuti in piazza Medaglie d'Oro. I difensori di Cavallini hanno inoltre informato la Corte che l'imputato sta valutando se tornare in aula per un nuovo interrogatorio o per rilasciare dichiarazioni spontanee.

Condividi

Articoli correlati