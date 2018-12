Smog sopra i limiti lungo tutta la regione

Aria irrespirabile un po' dappertutto. Scattano le misure emergenziali: automezzi diesel Euro 4 fermi da domani in molte città (non Bologna), dopo che la Regione ne aveva imposto e subito revocato il blocco in ottobre.

03 dicembre 2018 - 19:44

La via Emilia fuma - coi suoi tubi di scappamento - da Piacenza a Cesena, e l'aria diventa sempre più pesante. Le concentrazioni di Pm10 hanno infatti superato i limiti per tre giorni consecutivi in varie città (Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Forlì, Cesena) nei giorni precedenti l'emissione del bollettino di controllo Arpae - che viene diffuso due volte a settimana - facendo così scattare i provvedimenti antismog d'emergenza previsti dal Piano regionale integrato per l'aria, che prevede limitazioni al traffico nelle città interessate sino a giovedì compreso. Dopo il balletto fatto a ottobre dalla Regione Emilia-Romagna sulle limitazioni alla circolazione dei veicoli diesel fino all'Euro 4, prima previsto nel piano antismog e pochi giorni dopo ritirato, nei prossimi giorni il blocco sarà attivo anche per questa categoria di automezzi, dalle 8.30 alle 18.30, oltre al divieto di sosta con motore acceso per tutti quanti i veicoli. A ciò si aggiungono altri provvedimenti non inerenti al traffico veicolare: la temperatura media nelle abitazioni non potrà superare i 19 gradi, mentre il limite massimo si assesterà a 17 gradi negli spazi commerciali e ricreativi. Sarà vietato, inoltre, l'utilizzo delle biomasse destinate al riscaldamento domestico (in presenza di impianto alternativo), con classe energetica ed emissiva inferiore alle quattro stelle. Tra le misure emergenziali rientra anche il divieto di combustione all'aperto e il divieto di spandimento dei liquami zootecnici con modalità non eco-sostenibili.

