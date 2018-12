Smog, ricominciano gli sforamenti

Fine del 2018 all'insegna dell'inquinamento. Gli ultimi rilevamenti hanno dimostrato che le concentrazioni di Pm10 sono tornate oltre i limiti di legge in mezza regione: Piacenza, Reggio Emilia, Ferrara e Rimini.

30 dicembre 2018 - 11:14

Finisce l'anno, continua ad imperversare lo smog: dopo una parentesi meno allarmante a Natale, in Emilia-Romagna il livello di inquinamento è tornato di nuovo a superare i limiti di legge (50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d'aria). I rilevamenti risalgono a due giorni fa: il dato peggiore è quello di Piacenza con 61 microgrammi; poi Reggio Emilia con 57, Ferrara e Rimini con 56. Al limite si è fermata Parma con 50. Appena sotto soglia Forli'-Cesena con 47, poi Ravenna con 44 e Bologna con 41. Per quanto riguarda le singole centraline Arpae, a superare il limite annuale di 35 giornate di sforamento delle polveri sottili sono state nel 2018 quella di via Timavo a Reggio Emilia con 53 giornate, Modena-Giardini con 48, Parma-Montebello con 43, Fiorano Modenese con 39, Parma-Cittadella e Ferrara-Isonzo con 38.

