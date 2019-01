Smog, è di nuovo tempo di misure emergenziali

Interessata mezza Emilia-Romagna, territorio di Bologna compreso, dopo che per tre giorni consecutivi l'Arpae ha registrato lo sforamento dei limiti delle Pm10: i provvedimenti straordinari sono in vigore da oggi a lunedì.

11 gennaio 2019 - 12:03

Lo smog non molla la presa. Su metà dell'Emilia-Romagna scattano di nuovo le misure emergenziali per la qualità dell'aria: sono interessati i territori di Bologna (con Imola e i dieci Comuni dell'agglomerato), Modena, Ferrara e Ravenna. I provvedimenti straordinari sono in vigore da oggi e fino a lunedì: principalmente, si prevede lo stop anche ai veicoli Diesel Euro 4 e un abbassamento dei riscaldamenti. E' l'effetto del superamento continuativo per tre giorni, da lunedì a mercoledì, dei limiti delle polveri Pm10 riscontrato da Arpae. Lunedì prossimo sarà emesso il nuovo bollettino della qualità dell'aria, che darà indicazioni per i giorni successivi.

