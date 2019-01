Sfratto rinviato, ma solo di una settimana

"In questo breve tempo, secondo l'avvocato della proprietà, la famiglia sotto sfratto dovrà trovare una soluzione", riferisce Asia-Usb: "Ci ripresenteremo il 18 gennaio, insieme a Mohamed".

12 gennaio 2019 - 15:52

Ieri mattina è stato ottenuto "lo sfratto di Mohamed, ma- riferisce Asia-Usb- solo di una settimana. In questo breve tempo, secondo l'avvocato della proprietà, la famiglia sotto sfratto dovrà trovare una soluzione. L'ufficiale giudiziario ha provato a contattare gli assistenti sociali, ma come sempre ormai, non vi è nessun tentativo di trovare una soluzione dignitosa. Ci ripresenteremo quindi il 18 gennaio, per evitare insieme a Mohamed lo sfratto".

Continua Asia: "L'amministrazione comunale non ha nessuna intenzione a trovare una soluzione per un'emergenza abitativa che ormai si allarga sempre più. Come Asia-Usb continuiamo la battaglia per l'utilizzo dell'immenso patrimonio Erp e comunale lasciato sfitto, per far si che la casa popolare sia accessibile per tutte le persone che ne hanno bisogno! Basta sfratti! Casa per tutti!".

