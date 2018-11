Roma / ''Siamo marea femminista e siamo ovunque'' [foto + video + audio]

Decine di migliaia in corteo ieri contro la violenza sulla donne. Al termine, inutile provocazione della celere alla metro San Giovanni. Oggi in centinaia all'assemblea nazionale di Non una di meno.

25 novembre 2018 - 17:34

"Siamo tantissime,150.000 in piazza, abbiamo occupato di nuovo le strade di Roma per il terzo anno consecutivo, per risignificare la giornata contro la violenza sulle donne come giornata di lotta. Siamo marea femminista e siamo ovunque, perché lo stato di agitazione permanente che partito a Verona si sta articolando in ogni città, contro il governo e contro le estreme destre che stanno riorganizzando l'antiabortismo". Così a Zeroincondotta una donna di Non una di meno, durante il grande corteo contro la violenza sulle donne che ha attraversato Roma da piazza Repubblica a piazza San Giovanni, senza farsi scoraggiare da qualche scroscio di pioggia.

Unico neo a macchiare la giornata l'inspiegabile decisione di schierare la celere nella stazione della metropolitana da cui sarebbero dovute defluire le manifestanti: "La Polizia in tenuta antisommossa sotto la metro San Giovanni ha provato a generare inutile tensione alla fine di una incredibile giornata di mobilitazione. Alla nostra sicurezza ci pensiamo noi, pensate ad aprire i tornelli a chi manifesta!", scrive Non una di meno di Facebook. Oggi centinaia di donne si sono riunite, sempre nella capitale, per l'assemblea nazionale del movimento femminista.

> Voci dalla piazza

> Foto e video:

