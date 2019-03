Roma / Grande corteo ambientalista, "il futuro è nelle nostre mani" [foto+audio]

Migliaia e migliaia di persone ieri a Roma contro grandi opere, scempi ambientali, cambiamento climatico. Tra gli spezzoni, i tanti comitati locali che difendono territori minacciati.

24 marzo 2019 - 14:06

"Una bellissima manifestazione che ha visto scendere in piazza a Roma ben oltre 100.000 persone. Dal nord al sud Italia, tutti insieme contro i cambiamenti climatici, per la difesa dell'ambiente, contro le grandi opere inutili perché il futuro è nelle nostre mani! #siamoancoraintempo e questo è solo l'inizio di questa nostra storia!". Con queste parole del comitato promotore si chiude il grande corteo che ieri, a Roma, è partito da piazza della Repubblica per percorrere via Cavour, piazza di Santa Maria Maggiore, via Merulana, via dello Statuto, piazza Vittorio Emanuele II, via Emanuele Filiberto e concludersi in piazza San Giovanni.

Per nulla intimiditi dai soliti fermi dei pullman ai caselli, sono arrivati gli studenti di Friday for future, i movimenti per l'acqua, i cittadini di Taranto avvelenati dall'ex Ilva, i comitati ambientalisti locali: NoTav dalla Val di Susa, No Grandi Navi dal veneto, NoSnam dall'Abruzzo, NoTap del Salento, NoTriv della Basilicata, NoMuos dalla Sicilia e tanti altri. E poi le bandiere di Non una di meno, quelle di Mediterranea, quelle antifasciste, quelle curde e una gigantografia di Lorenzo Orsetti, "Orso", combattente internazionalista Ypg morto in Siria negli ultimi giorni della battaglia di Bagous.

> L'intervento di un operaio dell'ex Ilva di Taranto:

> Altre foto dai nostri inviati:

