Rinviato un altro sfratto, stavolta in San Donato

Proroga fino al 7 novembre, Asia-Usb rilancia l'appuntamento per un ulteriore presidio: "Con la domanda Acer già presentata ma tempi molto lunghi prima dell'assegnazione, per la famiglia di Mohamed non vi sono soluzioni abitative immediate".

28 settembre 2018 - 00:39

Ieri mattina "nel quartiere San Donato abbiamo evitato lo sfratto alla famiglia di Mohamed.

Nella casa in cui abitano lui, la moglie e tre minori (di cui due con problemi di salute), la famiglia non riusciva più a pagare l'affitto (spropositato rispetto all'alloggio), nonostante Mohamed lavori.

Non per questo la proprietà non riceve una parte dell'affitto, scalata dallo stipendio". Lo racconta Asia-Usb, specificando che lo sfratto è stato rinviato al 7 novembre. "In assenza di assistenti sociali, e con la domanda Acer già presentata ma che come sempre porta a periodi molto lunghi prima dell'assegnazione, per la famiglia non vi sono soluzioni abitative immediate. Rilanciamo con un presidio il 7 per evitare l'ennesimo ingiusto sfratto, e per chiedere un cambio di rotta sulle politiche abitative del Comune di Bologna e in tutta Italia. Infatti oggi a Roma i compagni di Asia-Usb, in difesa dello sfratto di una pensionata nel quartiere di Villa Giordani, hanno subito prima l'uso di spray urticante da parte della Municipale e successivamente cariche da parte della celere. Ora un compagno è in ospedale mentre due militanti sono in stato di fermo. Da parte di Asia-Usb Bologna e Usb Bologna va la piena solidarietà! Da Bologna a Roma, il decreto Salvini, con la complicità del M5S, vede l'attuazione di politiche contro i lavoratori e i ceti popolari. Che sia amministrazione Pd, 5stelle o Lega, la guerra agli sfruttati viene portata avanti giorno dopo giorno! asta sfratti - casa popolare per tutti!".

