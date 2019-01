Rinviati due sfratti

Uno in favore di una famiglia con due minori, riferisce Asia-Usb, dopo le "insoddisfacenti proposte" del Comune di Castel Maggiore. E lo Sportello antisfratto Imola: proroga "per una coppia di coniugi che rischiava la strada".

08 gennaio 2019 - 10:16

"Il 2019 inizia con un rinvio! Oggi (ieri, ndr) a Castel Maggiore rinviato lo sfratto di una famiglia con due minori". Lo segnala Asia-Usb, aggiungendo che nonostante le "insoddisfacenti proposte" del Comune e degli assistenti sociali, "l'ufficiale giudiziario ha cercato di eseguire lo sfratto. Siamo riusciti ad ottenere un rinvio, seppur breve, al 17 gennaio. Nonostante centinaia di case popolari sfitte, ancora l'emergenza casa colpisce gli inquilini e numerose famiglie rischiano di finire per strada. Casa per tutti - basta sfratti".

Anche lo Sportello antisfratto Imola riferisce di un altro rinvio, sempre ieri: in questo caso "per una coppia di coniugi, che senza soluzioni rischiava di finire per strada" già dalla notte seguente: "Vogliamo che le istituzioni affrontino il problema casa, basta chiacchiere!".

