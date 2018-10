Rigenerazione No Speculazione: "Aggredito un nostro attivista"

L'episodio ieri sera, nella sede del comitato che si batte per i Prati di Caprara. In azione "un gruppo di ultrà che si fanno fotografare con il braccio teso e scrivono frasettine come 'boia chi molla'".

25 ottobre 2018 - 13:44

"Un nostro attivista è stato aggredito fisicamente ieri sera nella sede del comitato, da un gruppo di persone che non hanno altri argomenti che la violenza. E' un episodio molto molto grave, che denunciamo pubblicamente e non solo su Facebook". Lo scrive sul social network il comitato Rigenerazione No Speculazione, che si riunisce a Venti Pietre in via Marzabotto, aggiungendo: "E'che il coraggiosissimo individuo si è presentato con altri sei teppistelli del suo gruppo organizzato di ultrà, ominicchi che si fanno fotografare con il braccio teso e scrivono frasettine come 'boia chi molla' e altre amenità tratte dal peggio del ventennio. Quando mi sono avvicinato (ero solo) per chiedergli conto delle sue frasi gradasse mi ha assestato un ceffone a freddo facendosi immediatamente scortare via dai suoi fidi e coraggiosi camerata che sono scappati in moto, lungo una via Marzabotto frequentata da persone (giustamente) allibite".

