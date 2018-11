Riecco le scuole al freddo: tocca al Copernico

Stamattina si sono verificati problemi alla taratura degli impianti di riscaldamento, "sostituiti nel 2014", come spiega la Città metropolitana: studenti rimandati a casa.

19 novembre 2018 - 20:16

Arrivano le basse temperature, riecco a Bologna le scuole che restano al freddo. Stamattina è successo al liceo Copernico, dove le lezioni sono finite in anticipo dopo che "si sono verificati problemi alla taratura degli impianti di riscaldamento, sostituiti nel 2014", ha spiegato la Città metropolitana. Verso le 11 i ragazzi sono stati mandati a casa. Il problema, assicura la Città metropolitana, è stato risolto già nella giornata di oggi, per cui domani gli studenti potranno rientrare regolarmente a scuola. Ma si conferma intanto che di problemi nelle scuole non ne mancano, anche se Governo e istituzioni varie sembrano concentrarsi su altre priorità.

