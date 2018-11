Prima assemblea retribuita per i riders: un "piccolo grande passo" avanti

Si terrà alle 18 di oggi nelle sale di Palazzo d'Accursio per i lavoratori di Sgnam-My Menù. Riders Union: "Grande successo", ottenuto grazie alla "Carta dei diritti, di cui continuiamo a chiedere integrale applicazione".

26 novembre 2018 - 17:03

"Oggi pomeriggio dalle 18 alle 20 si terrà - presso la Sala Imbeni di Palazzo d'Accursio - l'assemblea sindacale retribuita dei riders di Sgnam-My Menù". A scriverlo questa mattina sulla propria pagina è stata Riders Union Bologna, che parla di un "grande successo", ottenuto "grazie alla Carta dei diritti che abbiamo sottoscritto (e di cui continuiamo a chiedere integrale applicazione)". E' infatti "la prima volta nella storia del nostro paese" in cui "i riders strappano il diritto all'assemblea retribuita dentro un'organizzazione del lavoro che non vorrebbe riconoscerci come lavoratori a tutti gli effetti". Sarà pertanto quella di oggi la prima occasione in Italia in cui alcuni lavoratori del food delivery potranno esercitare il fondamentale diritto alle assemblee retribuite, a cinque mesi dalla firma della Carta dei diritti che aveva visto concretizzarsi un primo accordo fra le organizzazioni sindacali dei fattorini e alcune aziende, con l'intervento del Comune. L'azienda Meal, che detiene i marchi Sgnam e My Menù, ha dunque dovuto accettare le richieste dei lavoratori, che già nelle scorse settimane avevano denunciato il mancato rispetto della Carta sottoscritta anche da quell'azienda: "Un primo piccolo grande passo è stato fatto - continua Riders Union - anche nei settori più sfruttati del mondo del lavoro, anche nelle periferie produttive dove scompaiono i diritti e si afferma la presunta modernità del cottimo, anche laddove tutto sembra perduto, anche lì la lotta pagherà come ha sempre pagato. Avanti riders!"

Condividi

Articoli correlati