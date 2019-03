Prati di Caprara, la protesta arriva in centro: "Il bosco che cammina"

Sabato il corteo del comitato Rigenerazione No Speculazione che porterà simbolicamente sotto Palazzo d'Accursio il verde dei Prati di Caprara: "L'impossibile è a volte possibile".

15 marzo 2019 - 12:38

Bisogna dare forma "a un'idea di città rispettosa della salute pubblica che va fin sotto le finestre del Comune per chiedere che si cambino radicalmente le previsioni sul quadrante ovest", dopo la "grande prova di partecipazione" dell'istruttoria pubblica sulla pianificazione urbanistica dell'area dei Prati di Caprara, a cui però "la politica non ha ancora risposto adeguatamente. Il potere non è sufficientemente attento a ciò che accade nella società e non si accorge che l'impossibile a volte è possibile". È questo lo spirito della manifestazione "Il bosco che cammina", annunciata per sabato pomeriggio dal comitato Rigenerazione No Speculazione. A far muovere gli alberi saranno i partecipanti stessi, raccogliendo l'invito del comitato a portare con se rami e foglie o presentarsi mascherati da albero o comunque vestiti di verde e marrone e far risuonare richiami per uccelli.

La manifestazione partirà dall'ex Cierrebi, passerà vicino ai Prati e poi proseguirà dritta fino a piazza Maggiore. Aderiscono una sessantina di siglie, tra cui Amo Bologna, varie sezioni Anpi, Camilla, CampiAperti, Cobas scuola, comitato Becco, Làbas, LàBimbi, Radio Città Fujiko, Rete dei Comitati dei genitori delle scuole, Sgb, Tpo, Unione inquilini, Usb, 20 Pietre.

