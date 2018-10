Nuovi sgomberi e nuovi daspo contro i senza casa

Almeno quattro gli episodi, a farne le spese quasi tutti cittadini stranieri. Piazza Grande: "Non è multando una persona povera che non sarà più povera".

16 ottobre 2018 - 19:31

Ancora sgomberi, ancora il daspo (con annesse multe) e denunce per almeno tredici persone che dormivano sotto i portici di viale Masini. A riferirlo vari quotidiani locali, che parlano di sedici persone in tutto sgomberate nella notte fra venerdì e sabato scorso. L'operazione pare sia partita su iniziativa dei Carabinieri col supporto della polizia municipale, e non è stata l'unica: nei giorni scorsi infatti sarebbero state cacciate dai loro rifugi di fortuna altre persone in piazza San Giovanni in Monte, in Piazza XX Settembre e nei pressi della stazione ferroviaria Bologna Zanolini. All'umiliazione dell'essere scacciati con la forza si aggiungerà probabilmente anche la beffa, dolorosa, dell'arrivo del freddo, in questa infame guerra ai poveri che sembra diventata la stella polare per una sempre ampia fascia di rappresentanza politica, che parte da Salvini e arriva fino agli assessori e sindaci sceriffi che ritengono, inspiegabilmente, di avere orientamenti più democratici.

"Non è multando una persona povera che non sarà più povera - ha detto oggi ai microfoni di Radio Città del Capo il presidente dell'associazione Piazza Grande - È vero che hanno rifiutato strutture e aiuto, ma si tratta di persone che hanno accumulato molte ferite e sfiducia nei confronti degli altri."

