15 Aprile 2019 - 20:32

Asia-Usb segnala di aver ottenuto, grazie a un picchetto, il rinvio al 22 maggio di uno sfratto previsto per oggi a Casalecchio di Reno: "Stamattina è stato impedito lo sfratto di una famiglia con 3 minori. Dopo la perdita del lavoro non è più stato possibile pagare costantemente l'affitto e la proprietà ha richiesto lo sfratto. Intanto l'amministrazione comunale ed i servizi sociali (oltre che ad un'inaccettabile proposta solo per la moglie e i figli in un breve periodo in albergo) non hanno proposto nessuna soluzione. La famiglia parte con un buon punteggio per la casa popolare, ma la disponibilità è sempre esigua. Come sempre, a fronte di un immenso patrimonio pubblico di case vuote e inutilizzate, l'amministrazione preferisce buttare per strada l'ennesima famiglia. Ci vogliono più case popolari per tutti quelli che ne hanno bisogno! Basta sfratti - casa per tutti".

Incidente sul lavoro, questa mattina, nel complesso universitario di Santa Cristina, in piazzetta Morandi. Un operaio di 39 anni è infatti caduto dal secondo piano di una palazzina del complesso durante dei lavori di manutenzione. Sul posto è intervenuto l'Ispettorato del lavoro, e a quanto si apprende l'uomo è stato trasportato all'Ospedale Maggiore in codice 2.

Il sindacato di base Sgb è pronto a denunciare la Fiera di Bologna per comportamento antisindacale, se non potrà sedersi al tavolo di trattativa riconvocato per dopodomani, mercoledì 17 aprile. Il sindacato ha inviato una lettera formale ai vertici di via Michelino e, per conoscenza, sia alla Citta' metropolitana sia al direttore generale del Comune, dopo che la Fiera ha accettato di riaprire il tavolo di trattativa su richiesta di altre organizzazioni sindacali, saltato la settimana scorsa in seguito alle diffide presentate da sette lavoratori di Sgb. E proprio il sindacato di base è stato escluso dall'incontro in programma mercoledì. Solo pochi giorni fa, altri sindacati (fra cui Usb) avevano scritto una lettera a BolognaFiere per chiedere che l'azienda non facesse saltare il tavolo di trattative utilizzando come scusa le sette diffide dei lavoratori. Nella lettera alla Fiera, Sgb ha avvisato: "L'esclusione dal riavvio del confronto, da voi unilateralmente interrotto, sarebbe da ritenersi comportamento antisindacale. Discorso analogo per l'esclusione del componente Cda Donia Movahedi (una dei sette ricorrenti, ndr), che è stata esclusa da ogni comunicazione istituzionale ufficiale".

Non verrà approvata, per ora, la legge anti-discriminazioni dell'Emilia-Romagna contro l'omotransfobia, inizialmente prevista per domani 16 aprile nelle aule dell'Assemblea regionale. Inoltre la legge potrebbe non tornare in discussione prima di maggio. Il prossimo mercoledì infatti la sessione prolungata dell'Assemblea legislativa renderà impossibile un ritorno in commissione, dove il voto di articoli ed emendamenti è stato congelato a causa delle spaccature interne alla maggioranza a guida Pd.

