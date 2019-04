::: Notizie brevi :::

Oggi il convegno pro-family: Nudm al Nettuno dalle 19 | Presidio BolognaPride dalle 17 davanti alla Regione: piazzale transennato da ieri | Lega vuole mettere testo universitario all'indice: "Ci chiama xenofobi" | Centinaia di docenti in assemblea contro autonomia regionale | Studenti in gita a Roma partecipano a sit-in ambientalista.

11 Aprile 2019 - 16:39

Oggi "pezzi del World Congress of Families saranno a Bologna, con modalità totalmente strumentali alla loro visibilità. È quel giorno che vogliamo riprendere e celebrare gli spazi femministi: ci prendiamo la piazza al grido di Bologna Città Transfemminista! Ci vediamo in piazza del Nettuno dalle 19!" Lo scrive Non una di meno, confermando la mobilitazione annunciata nei giorni scorsi e aggiungendo: "Gli spazi femministi sono universi di autodeterminazione. Gli ultimi attacchi fascisti alla Libreria delle Donne, in particolare all'iniziativa su come l'editoria contemporanea affronta la non conformità di genere, dimostrano che le nostre lotte, così come le nostre vite, spaventano le destre estreme e la politica istituzionale, riunite al WCF di Verona".

* * *

Si mobilita anche Bologna Pride, annunciando sempre per oggi un presidio davanti alla Regione in viale Aldo Moro "per contrastare le lobby cristiano integraliste che, con il supporto della Lega Nord e dei cattolici integralisti presenti in altri partiti, mettono a repentaglio i diritti e i valori conquistati per una società laica, solidale dove il rispetto delle donne e delle persone lgbt*iq+ è un aspetto fondamentale di ogni democrazia.Non ci fermeranno! Non ci fermeremo!". Sul piazzale di fronte alla sede dell'Assemblea legislativa sono apparse già ieri transenne con divieto di parcheggio, preludio di un certo livello di 'blindatura' dell'area.

* * *

Sempre a proposito di medioevo, la Lega ha additato un libro da mettere all'indice: si tratta di un testo, consigliato per un esame di Scienze Politiche all'università di Bologna, in cui si parla di "estrema destra" al governo e nel quale si definisce il Carroccio come partito "dai tratti xenofobi e razzisti". I consiglieri del partito di Salvini chiedono addirittura un intervento censorio di viale Aldo Moro: dire che il Re è nudo, per loro, non si può.

* * *

Centinaia di docenti si sono riuniti ieri in assemblea contro la riforma dell'autonomia regionale voluta da Emilia-Romagna, Veneto e Lombardia. Il timore, condiviso con sindacati (tra cui Cobas, Sgb e Unicobas) e associazioni per la scuola pubblica è quello di una "deriva scissionista" che colpirebbe anche il mondo dell'istruzione: di qui l'appello affinché "si fermi il pericoloso processo intrapreso e si avvii immediatamente un confronto con tutti i soggetti istituzionali e sociali".

* * *

Gli studenti dell'Itcs Salvemini di Casalecchio di Reno, durante una gita scolastica a Roma, hanno preso parte a un sit-in ambientalista in piazza del Popolo, convocato in vista dell'arrivo il 19 aprile nella capitale della giovane attivista svedese Greta Thunberg.

Condividi

Articoli correlati