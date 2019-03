::: Notizie brevi :::

Non Una Di Meno in agitazione verso Verona Città Transfemminista: assemblea cittadina e bus da Bologna, con "biglietto sospeso" per chi non può permetterselo | Tante/i stamattina in Certosa per salutare Rocco | Usb: sciopero contro l'autonomia differenziata.

18 marzo 2019 - 19:37

"In vista della tre giorni veronese e dopo il grande successo dello sciopero globale femminista", Non Una Di Meno Bologna "lancia l’assemblea tematica verso Verona Città Transfemminista, che si terrà lunedì 25 marzo, alle ore 19, presso Vag61 in via Paolo Fabbri 110. E’ proprio dall’assemblea nazionale che si è tenuta a Bologna lo scorso ottobre che Non Una di Meno ha lanciato Verona Città Transfemminista: un corteo e tre giorni di mobilitazione in risposta al Congresso Mondiale delle Famiglie (World Congress of Families, WCF) in programma a Verona il 29-30-31 marzo 2019", a cui prenderanno parte tra gli altri Matteo Salvini, Lorenzo Fontana, Marco Bussetti e Simone Pillon, che "portano avanti un disegno familistico e sono tra i principali promotori della violenza eteropatriarcale e razzista e della sua istituzionalizzazione, in linea con le destre reazionarie di tutto il mondo. Il movimento femminista respinge l’occupazione della città da parte di chi attacca l’autodeterminazione delle donne, delle froce e delle persone trans a favore di un modello di famiglia, gerarchica e sessista". Dal capoluogo emiliano, la rete femminista organizza la trasferta in bus (tutte le info sulla pagina Facebook di Non Una Di Meno Bologna) e segnala la possibilità di comprare un "biglietto sospeso" per pagare il viaggio a chi non può permetterselo.

* * *

In tante/i stamattina si sono raccolte/i in Certosa per salutare Rocco, tra bandiere rosse e nere e dell'Xm24, canti anarchici e i ricordi di chi Rocco l'ha conosciuto in anni e anni di battaglie politiche e sociali: dalle lotte a Bologna alle manifestazioni ovunque ce ne fosse bisogno, che fosse Roma o Urbino o la Val di Susa. Nelle stesse ora, riceviamo e pubblichiamo da Imola Antifascista: "Ciao Rocco! Tu a Imola Antifascista ci credevi, ci hai sempre appoggiato e ti sei sbattuto per far arrivare l’energia di Xm24 alle nostre iniziative! Ti vogliamo ricordare in corteo qua con noi un anno fa, o più recentemente a brindare col vin brûlé al peperoncino o alla Festa Pagana. Ti vogliamo bene come collettivo e come persone, ci mancherà enormemente la tua allegria e voglia di lottare. Continueremo a stare a fianco di Xm24 anche nel tuo ricordo, saluti a pugni alzati da Imola".

* * *

Anche a Bologna e in Emilia-Romagna, così come nel resto del Paese, l'Usb prepara per il 14 aprile una giornata di sciopero generale contro l'autonomia differenziata. La mobilitazione che deve fare i conti con uno stop arrivato dalla Commissione di garanzia sugli scioperi, ma Usb ha deciso di andare avanti considerando "assolutamente irragionevoli le motivazioni addotte dalla Commissione, trattandosi di uno sciopero generale che si terrà a ben 35 giorni di distanza da quello effettuato con ottime percentuali di adesione l’8 marzo". Si pone un tema di "repressione del diritto di sciopero", come il sindacato di base a livello nazionale ha dichiarato anche in un recente incontro con il ministro Luigi Di Maio.

Condividi

Articoli correlati