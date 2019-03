::: Notizie brevi :::

Noi Restiamo e Usb ieri in presidio al rettorato contro numero chiuso, "scelta classista", e piano assunzioni "insufficiente" | In Gd copertura assicurativa per tutti i dipendenti, soddisfatta l'Usb | Secondo l'Acer sarebbero solo due gli alloggi Erp ancora occupati, ogni mese dieci sfratti | Smog, altro blocco del traffico.

05 marzo 2019 - 19:26

Presidio ieri mattina di Noi Restiamo e di Usb di fronte al rettorato in via Zamboni 33. Nel mirino degli studenti c'è Ubertini: "Si dice contro il numero chiuso e parla di sottofinanziamento da parte del ministero. Ma non ha fatto nulla per opporsi. Sono 49 corsi su 66 a numero chiuso. È una scelta politica, di un ateneo sempre più classista". Nel pomeriggio si è tenuta poi un'assemblea con gli studenti medi: "L'esclusione sociale parte dal passaggio tra medie e superiori". Il sindacato, invece, contesta il piano di assunzioni approvato dal cda: "Non basta", servono "più risorse per il personale" per arrivare al rapporto uno a uno tra docenti e tecnici-amministrativi. L'Alma Mater "apre alle esternalizzazioni - osserva Usb - le risorse ci sono solo per i privati?". Se ne servono di più, "il rettore le reclami al ministero".

* * *

La Rsu Usb della Gd interviene sulle polizze assicurative per i lavoratori dipendenti, in primo luogo per quelli che lavorano in trasferta. Grazie all'impegno delle rappresentanze, si spiega, "la direzione ha comunicato l'estensione della copertura assicurativa a tutti i dipendenti. Siamo in attesa di conoscere i dettagli e le condizioni di tale copertura tuttavia ci sentiamo di esprimere soddisfazione per il risultato conseguito". Il sindacato attacca poi le sigle confederali dei metalmeccanici, "che pretendono di intestarsi questo risultato".

* * *

Sarebbero solo due gli alloggi erp occupati rispetto agli 80 di tre anni fa. Lo comunica Acer, rivendicando oltre 300 interventi dal 2016 per sventare i tentativi di occupazione e la decisione di installare porte blindate invece di murare porte e finestre, come era prassi. Acer dice inoltre di eseguire circa dieci sfratti al mese per morosita o perdita di requisiti e aggiunge di avere emanato provvedimenti di decadenza per chi abbia ospitato persone accusate di gestire attività illecite negli appartamenti, anticipando quanto previsto dalla Legge Salvini.

* * *

Tornano da oggi i provvedimenti anti smog, con blocchi del traffico fino a giovedi estesi anche ai diesel ero 4, in tutta la provincia e in buona parte del territorio regionale. Misure necessarie, secondo Arpae, "a causa del perdurare di condizioni meteorologiche che favoriscono la concentrazione di inquinanti".

