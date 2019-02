::: Notizie brevi :::

A Imola soluzione vicina per la famiglia con quattro figli sotto sfratto | Domenica scioperano i riders | Sgb: "Ci ha lasciato Daniela, compagna nostra" | 'Padrone di merda' denuncia molestie a lavoratrice bnb | Usb: Comune promuove 'tre giorni del welfare'? "Un buffet dello stato sociale".

28 febbraio 2019 - 14:40

Dopo l'intervento di martedì "in consiglio comunale e una mobilitazione durata mesi, si sta risolvendo al meglio la situazione della famiglia con quattro figli sotto sfratto" a Imola, spiega lo Sportello Antisfratto su Facebook: "Aver rivendicato pubblicamente l’ingiustizia che la famiglia stava subendo", prosegue, "ha portato l’amministrazione comunale ad intervenire direttamente per trovare una soluzione che evitasse tutto ciò. La famiglia nei prossimi giorni firmerà un contratto per un alloggio temporaneo, in attesa di una soluzione di lungo periodo già individuata ma ancora non disponibile". Conclude il collettivo: "Con l’unione tra le persone e con la determinazione a far valere i propri diritti è possibile ottenere vittorie!"

* * *

Nuovo sciopero in vista per i ciclofattorini, con appuntamento domenica alle 19 al McDonald's di via Indipendenza e invito rivolto alla "Bologna che si e' sempre dimostrata solidale con la nostra lotta". Lo annunciano i Riders di Deliveroo in mobilitazione e Riders Union Bologna. All'obiettivo di "rivedere paghe e contratti" si aggiunge un messaggio mandato al governo "che con il suo silenzio su questa ipotetica proposta di legge, di cui aspettiamo ancora notizie, sta di fatto favorendo il proliferare degli incidenti sul lavoro degli ultimi mesi e un ulteriore abbassamento della paga a cottimo".

* * *

"Ci ha lasciato Daniela. Ci ha lasciato attoniti, con dentro un vuoto doloroso come un pugno. Dovevamo vederla stasera (ieri sera, ndr), in riunione con noi a parlare del sindacato. A decidere tutti insieme il da farsi per fare crescere quel progetto che insieme abbiamo abbracciato fin dal primo minuto. Dalle difficili parole di Luciano abbiamo saputo che non ci sarai e non sappiamo bene cosa fare. Vogliamo abbracciare forte Luciano ma non abbiamo voglia di ricordarti perché il ricordo non si declina al futuro. Preferiamo averti con noi, al nostro fianco, Daniela, compagna nostra". Lo scrive Sgb.

* * *

Dalla pagina facebook Padrone di merda la notizia di un nuovo sanzionamento, stavolta contro un bed and breakfast, per le molestie del titolare contro una giovane ex dipendente, di cui si riporta la testimonianza: "Inizia a chiedere di me, della mia vita; cerco di mantenere le distanze ma inizia a toccarmi, a cingermi le spalle, accarezzarmi i fianchi. Mi divincolo e torno a casa". L'uomo però inizia a scriverle messaggi su "quanto fossi giovane e bella", a telefonarle insistentemente, a proporle di "sistemarla per sempre" se fosse andata a letto con lui: "Dopo tre giorni a questo ritmo l'ho minacciato di denuncia e si è defilato, non ho idea se si comporti ancora così, ma ho il forte sospetto che sia prassi".

* * *

Usb interviene contro l'iniziativa pubblica del Comune intitolata "Bologna si prende cura – I tre giorni del welfare", bollandola come "una vera e propria celebrazione con relativo 'buffet' di quel che resta dello stato sociale pubblico, da mettere in vendita, con una esaltazione dei pezzi già messi sul mercato". L'Anci (associazione comuni) che patrocina l'evento, dovrebbe secondo il sindacato "chiedere il superamento dei vincoli imposti dai patti di stabilità e dalla stessa Ue", "risorse pubbliche per dare risposte strutturali alla crescente richiesta di welfare", "un piano straordinario di assunzione nella pubblica amministrazione".

