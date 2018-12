Nevica, i riders: "Le piattaforme sospendano il servizio"

Finora lo ha fatto solo una. Adl ed Educatori contro i tagli in piazza: "Rinnovo del contratto e accoglienza!". Cobas: "In Comune di nuovo possibile svolgere assemblee". Sgb: "In Fiera è ora di parlare di stabilizzazioni".

16 dicembre 2018 - 21:25

"Stasera a Bologna nevica, le strade sono impraticabili e consegnare non vale il rischio. Sgnam/MyMenú dopo le molte pressioni dei riders in turno, ha deciso di sospendere il servizio". Ne ha dato notizia poco fa Riders Union Bologna, sottolineando che "la Carta dei diritti, per quanto non ancora applicata in tutti i suoi punti, si dimostra uno strumento essenziale per la tutela di chi lavora. Nelle altre piattaforme molti riders si stanno rifiutando di continuare a lavorare: se Deliveroo, Glovo, Just Eat e compagnia non avranno la minima decenza di chiudere il servizio, sarà questa forma di insubordinazione dei lavoratori - come il 13 novembre 2017 - a rimettere le cose in chiaro".

Aggiungono i ciclofattorini: "Chiediamo ovviamente ai consumatori di stare dalla nostra parte e di non ordinare questa sera. Noi, in ogni caso, dimostreremo forte e chiaro che la ricattabilità, la precarietà e l'assenza di garanzie contrattuali non riusciranno mai a farci accettare di lavorare a qualunque condizione. Oggi come sempre: prima la salute, prima la sicurezza. La pizza, il sushi, l'hamburger possono attendere!Avanti riders, non per noi ma per tutt*!".

Proprio due giorni fa si era svolto il primo incontro del tavolo di monitoraggio sulla Carta dei diritti fondamentali dei lavoratori digitali, firmata a maggio. Riders Union, Mymenu, sindacati e Comune avevano discusso anche dell'articolo 4 della Carta, cioè quello che parla di "sospensione del servizio in caso di condizioni meteorologiche straordinarie", cioè tali da "mettere a serio repentaglio la sicurezza e la salute dei lavoratori". Secondo quanto riferiva l'amministrazione, su questo le parti aveano "definito una modalità operativa comune per sospendere tempestivamente il servizio, avvalendosi del sistema di 'alert' e offrendo una comunicazione condivisa anche attraverso i canali istituzionali dell'amministrazione". Nel corso dell'incontro, stando a quanto riferito dal Comune, i firmatari della Carta hanno inoltre "riscontrato l'applicazione del diritto di salute e sicurezza, con particolare riferimento alla copertura assicurativa (articolo 6), alla tutela del trattamento dei dati personali (articolo 7), del diritto di riunione (articolo 9) che è stato esercitato, per la prima volta in Italia nel mese di novembre". Ma restano ancora un bel po' di nodi da sciogliere: applicazione del compenso orario fisso non inferiore ai minimi tabellari sanciti dai contratti collettivi nazionali, delle indennità per il lavoro svolto durante le festività o in condizioni sfavorevoli, sulla comunicazione delle modalità di erogazione degli indennizzi risarcitori e sulla possibilità di prevedere un'indennità per la manutenzione dei mezzi o agevolazioni per la riparazione. Per finire, l'amministrazione afferma di aver assunto l'impegno di "coinvolgere maggiormente gli esercizi commerciali, anche tramite le associazioni di categoria, per favorire da un lato la diffusione della Carta facendo leva sul consumo responsabile e, dall'altro, studiare la possibilità di misure premiali, anche attraverso misure di defiscalizzazione, per gli esercizi commerciali che si avvalgono di servizi riders-friendly".

Rinnovare il contratto per rinnovare la dignità". "Nè pacchia nè clandestinità ma accoglienza". "Caro Babbo Natale quest'anno vorrei un vero rinnovo del contratto". "Più accoglienza, meno Daspo". Sono questi invece alcuni dei cartelli affissi ieri intorno alla fontana del Nettuno in occasione di un presidio-flash mob promosso dalle lavoratrici e i lavoratori dell'accoglienza di Adl Cobas e dagli Educatori contro i tagli. Dall'appello lanciato in vista della manifestazione: "Dal 2012 il Ccnl delle cooperative sociali è scaduto, e solo ora si sta parlando di rinnovo... Ma senza tenere conto delle richieste dei lavoratori! Esiste infatti una piattaforma che chiede, oltre ad un aumento della paga base bloccato da sei anni, la regolarizzazione di banca ore, maternità, delle notti passive ed altro. Inoltre nel Ccnl non viene riconosciuta la figura che opera nell'accoglienza che, a seguito della legge 113/2018 (sicurezza), porterà un taglio di circa 18.000 posti di lavoro in tutta Italia. Come lavoratrici e lavoratori dell'accoglienza infatti, è dai primi passi di questa legge che solleviamo la preoccupazione dell'impatto sulla società, dalle centinaia di persone che verranno allontanate dai Cas nei prossimi mesi all'esaurimento del sistema Sprar, ad appunto alle centinaia di operatrici ed operatori che rimarranno senza posto di lavoro".

Nel frattempo, novità in Comune sul delicato tema delle assemblee sindacali. E' passato del tempo "da quell'amaro 5 febbraio 2016 che ha sancito la decisione unilaterale dell'amministrazione di non concedere piu' assemblee ai Cobas e agli altri sindacati di base. Ma questa triste pagina della storia del Comune termina", spiegano i Cobas, perchè "grazie all'impegno e all'accordo trovato dai delegati Rsu di tutte le sigle è stato finalmente adottato il nuovo regolamento Rsu che torna a consentire lo svolgimento delle assemblee dei lavoratori". Inoltre, da oggi c'è un modo in più per richiedere le assemblee", spiegano i Cobas: una procedura "dal basso", perchè "sempre grazie all'accordo sul regolamento Rsu, basta raccogliere il 10% delle firme dei lavoratori o il 15% di un singolo dipartimento, settore o istituzione per richiedere al Coordinamento Rsu la convocazione di un'assemblea su un determinato tema".

L'Sgb, infine, interviene sulla Fiera. "E' arrivato il momento di parlare di qualità del lavoro e stabilizzazioni", ha scritto il sindacato di base dopo che nei giorni scorsi, "dopo un lungo periodo che ha visto le lavoratrici e i lavoratori in conflitto con l'azienda, a causa di scelte aziendali non condivise (spin off), finalmente si è riaperto un tavolo di trattativa tra sindacati, Consiglio d’azienda e dirigenza. Si è imbastito un primo programma di discussione che vede al primo posto il miglioramento delle condizioni di lavoro passando attraverso la condivisione di una mappatura delle funzioni lavorative interne ed esterne. Partendo da questi dati è stato chiesto di discutere: di appalti e condizioni di lavoro, di consolidamento dei part time in full time, della lista degli eterni precari fatta con criteri oggettivi e che porti alla trasparenza e gradualmente alla stabilizzazione dei lavoratori che da 12 anni di precariato in fiera vivono". Inoltre, Sgb segnala che si è seduta "per la prima volta al tavolo una rappresentante dei lavoratori precari Rsa Sgb che rappresenta un folto gruppo di lavoratori che ha deciso di alzare la testa e chiedere migliori condizioni di lavoro e prospettive di stabilizzazione. L’azienda ha dimostrato apertura al dialogo e sottolineato la volontà di proseguire il tavolo calendarizzando i prossimi incontri in gennaio e febbraio".

