Messaggio per Salvini: "Le scuole di Bologna ti odiano!"

Striscione e volantinaggio davanti all'Itis Belluzzi: "Fondamentale praticare conflitto contro chi cerca di dividerci dal nostro compagno di banco o di scuola solo perchè ha un colore della pelle diverso dal nostro".

13 ottobre 2018 - 11:30

Ieri "davanti all'Itis Belluzzi, studenti e studentesse delle scuole di Bologna insieme ai ragazzi e alle ragazze del Belluzzi hanno fatto calare uno striscione e hanno fatto un volantinaggio per ribadire forte e chiaro il pensiero unico degli studenti delle scuole, ovvero che Salvini e tutta la sua cricca non saranno ma il il benvenuto all'interno dei nostri Istituti così come le sue politiche razziste e xenofobe". E' la segnalazione diffusa dall'Assemblea degli studenti e delle studentesse antirazzisti delle scuole di Bologna. "Come studenti medi antirazzisti pensiamo che sia fondamentale praticare conflitto contro chi cerca di dividerci dal nostro compagno di banco o di scuola solo perchè ha un colore della pelle diverso dal nostro. Rilanciamo con forza l'assemblea pubblica antirazzista delle scuole di martedì 16 ottobre a Nautilus Autogestito in via san Giacomo 11, verso nuove mobilitazioni e verso un autunno di lotta antirazzista. Salvini le scuole di Bologna ti odiano!".

Condividi

Articoli correlati