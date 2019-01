Malta / I naufraghi a bordo di Sea-Watch e Sea-Eyes approderanno sull'isola

Dopo quasi venti giorni di stallo trovato l'accordo per lo sbarco e l'accoglienza dei migranti sulle navi delle due ong. Mediterranea Saving Humans: "Mai più i governi europei giochino partite politiche sulla pelle delle persone".

09 gennaio 2019 - 16:55

E' di poche ore fa la notizia che i naufraghi salvati dalle navi delle ong Sea-Watch e Sea-Eye saranno presto trasbordati su mezzi militari maltesi e portati a terra, per poi essere trasferiti e accolti in otto stati europei. Queste le parole dei volontari di Mediterranea Saving Humans a bordo della Sea Watch 3 in un post su Facebook, corredato da un video nel quale uno dei volontari annuncia ai migranti la fine dell'odissea e i naufraghi lanciano un liberatorio grido di gioia: "In attesa di certezze e chiarezza su quello che sarà il destino di queste 49 persone, dopo giorni e ore di costante attacco ai diritti umani, un attimo di felicità. Mai più l'Europa e i governi europei, in primis quello maltese e quello italiano, giochino partite politiche sulla pelle delle persone".

Ieri Germania e Olanda hanno dichiarato la propria disponibilità ad accogliere cinquanta migranti ciascuno nel loro territorio. In Italia dovrebbero invece arrivare quindici persone, mentre altri stati dell'Unione fra cui Francia, Portogallo, Irlanda, Romania e Lussemburgo, accoglieranno altri gruppi più piccoli.

