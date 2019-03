Ma perchè la stampa cittadina pubblicizza le iniziative dei "camerati"?

Sul Resto del Carlino, come se niente fosse, la segnalazione dell'evento di presentazione di un "movimento politico" che organizza gite a Predappio per commemorare "Sua Eccellenza Benito Mussolini" e propone l'acquisto di quadretti con il volto del Duce.

Pochi giorni fa, sulle pagine bolognesi del Resto del Carlino è apparso un breve articolo che segnalava un appuntamento organizzato da una sigla il cui nome qui preferiamo non citare, per evitare di farle pubblicità. "Il movimento politico si presenta alla città", si legge nel titolo del trafiletto. Poi, nel testo, viene affermato che il movimento in questione, "già presente in diverse città, vuole promuovere attività sociali, culturali e politiche con un impegno di militanza civile".

Per farsi un'idea di quali siano queste "attività sociali, culturali e politiche" basta dare una rapida occhiata alla pagina Facebook nazionale o a quella dell'articolazione locale del suddetto "movimento politico". Il prossimo evento? Gita a Predappio il 28 aprile, anniversario della morte del Duce: perchè "come tradizione anche quest'anno" la realtà di cui stiamo parlando "prenderà parte alla commemorazione di Sua Eccellenza Benito Mussolini", così si legge nel post. In bella vista il canale social propone anche l'acquisto di quadretti con il volto di Mussolini medesimo, come quello nella foto riportata in questa pagina. "Camerati buongiorno", è l'incipit di vari post pubblicati, tra i quali ce ne sono alcuni che ad esempio invocano la cancellazione delle leggi Scelba e Mancino. Giusto per integrare un po' le informazioni sulla "militanza civile" di certi personaggi fornite come se niente fosse dal Carlino...

