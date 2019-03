Lo sciopero dei riders blocca Deliveroo

Ieri sera "adesione quasi totale", scrive Riders Union, con il risultato che la piattaforma "per più di due ore non ha potuto effettuare consegne". E il presidio davanti al McDonald's di via Indipendenza si è trasformato in un corteo per le vie del centro.

04 marzo 2019 - 10:11

Ieri sera, come annunciato nei giorni precedenti, "c'è stato un nuovo sciopero dei riders di Deliveroo con un presidio davanti al McDonald's di via Indipendenza, che si è trasformato in un corteo per le vie del centro. L'adesione allo sciopero è stata quasi totale e Deliveroo per più di due ore non ha potuto effettuare consegne. Si tratta dello sciopero contro una singola piattaforma più partecipato degli ultimi tempi, a dimostrazione di come la lotta dei riders continui a crescere". Lo scrive Riders Union (che aveva lanciato la protesta insieme ai Riders di Deliveroo in mobilitazione), aggiungendo: "L'atteggiamento di totale chiusura tenuto da Deliveroo, che in questi mesi è arrivata persino a peggiorare le condizioni dei lavoratori, ha infatti solo avuto l'effetto di aumentare la rabbia dei riders. È inaccettabile che invece dei diritti ci arrivino notizie come quella di Marco, ciclofattorino romano, che ha subito l'asportazione della milza a seguito di un incidente durante una consegna. Non è un caso, non è una fatalità: lavorare per nemmeno 5 euro l'ora o a cottimo, senza tutele, per decisione unilaterale delle aziende, produce tutto questo. Il business delle piattaforme non può continuare a svolgersi sulla pelle dei lavoratori. Deliveroo deve negoziare con i suoi riders. Fino a quando le rivendicazioni non verranno accolte, ci saranno altri scioperi! Mai più consegne senza diritti".

