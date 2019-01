"Le medaglie andrebbero date ai migranti"

"Per la dignità dimostrata davanti alla disumanità dei governi". Lo scrive Mediterranea dopo che Merola ha annunciato un premio civico ad Alice, attivista bolognese a bordo della Sea-Watch.

08 gennaio 2019 - 11:31

"Sulla Sea Watch, da giorni in cerca di un porto per sbarcare 32 persone allo stremo, c'è un pezzo di Bologna. Ad Alice Vignodelli assegnerò la Medaglia al Merito Civico 'Giorgio Guazzaloca' perché il suo impegno è profondamente civico e ci ricorda che dobbiamo restare umani". Lo ha scritto ieri su Twitter il sindaco Virginio Merola, suscitando immediati strepiti dalle parti del centrodestra cittadino.

Mediterranea, la campagna partita (anche) da Bologna che ha portato Alice nelle acque del Canale di Sicilia, ha pubblicato poco dopo un post su Facebook: "Rimaniamo in attesa di notizie e sviluppi sulla vicenda della Sea-Watch3, ma siamo felici per il riconoscimento che Bologna riserverà ad Alice, volontaria di Mediterranea fino a ieri a bordo della nave con 32 persone che attendono un porto sicuro. A loro andrebbero date le medaglie, per la pazienza e la dignità che stanno dimostrando difronte alla vigliaccheria, alla cattiveria, alla disumanità dei governi. Non ci arrendiamo". Sabato scorso un migliaio di persone ha manifestato proprio in sostegno dei migranti e delle Ong che li soccorrono in mare.

E' inoltre di ieri la notizia della decisione della Giunta regionale di impugnare il decreto Salvini davanti alla Corte Costituzionale, come già fatto dalla Regione Umbria e annunciato da altri governatori.

Condividi

Articoli correlati