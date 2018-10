Labàs, dieci rinvii a giudizio per lo sgombero dell'ex caserma Masini

Il giudice dell'udienza preliminare ha accolto le richieste dei pubblici ministeri, l'inizio del processo è previsto per il prossimo 8 marzo. Stralciata la posizione di un'undicesima persona perchè irreperibile.

30 ottobre 2018 - 18:04

Inizierà il prossimo 8 marzo il processo contro dieci persone per cui la Procura di Bologna aveva chiesto il rinvio a giudizio per la resistenza opposta allo sgombero di Labàs dall'ex caserma Masini di via Orfeo, l'8 agosto 2017. Il gup ha infatti accolto le richieste avanzate nei loro confronti dai pm, mentre è stata stralciata la posizione di un'undicesima persona per cui era stato chiesto il processo, in quanto irreperibile. Le accuse nei confronti dei dieci attivisti sono di resistenza a pubblico ufficiale, lesioni personali, getto pericoloso di cose e violazione della legge 152 del 1975 per aver cercato di non farsi identificare usando caschi, fazzoletti e occhiali scuri.

