La Russa e Fdi contestati in Bolognina

Ieri "passeggiata per la legalità", protetta da un visto spiegamento di polizia. Un gruppo di manifestanti ha accolto gli esponenti del partito di Giorgia Meloni nei pressi dell'Xm24: "Fuori i fascisti dalle città". Il senatore a una contestatrice: "Vieni amore vieni, sei una fica spaventosa".

09 marzo 2019 - 11:04

L'8 marzo di Ignazio La Russa? "Vieni amore vieni, sei una fica spaventosa". Così l'esponente di Fratelli d'Italia si è rivolto ad una ragazza che ieri, insieme ad altre/i manifestanti, ha contestato l'ex ministro e i suoi colleghi di partito che si sono presentati in Bolognina per una "passeggiata per la legalità", evidentemente un ripiego rispetto allo strombazzato presidio che Fdi aveva annunciato in piazza Verdi. Il drappello di Fdi, scortato da un vistoso schieramento di polizia, è partito da piazza Liber Paradisus e quando è passato dalle parti dell'Xm24, un gruppo di manifestanti ha contestato la loro presenza bloccando il traffico su via Fioravanti. "Ma quale sicurezza ma che legalità, fuori i fascisti dalle città", è lo striscione esposto dai manifestanti. Gli agenti in tenuta antisommossa e blindati "sono per proteggere te, hanno paura che ti meniamo noi, non hai capito?", ha urlato La Russa rivongedosi a uno dei contestatori. "Ignazio, ma che bella voce di merda", ha scandito una manifestante. "Vieni amore vieni, sei una fica spaventosa", la risposta del senatore di Fdi.

