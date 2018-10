La marginalità della marginalità

"Episodi marginali", dice il Comune parlando dei recenti sgomberi di persone senzatetto, ammettendo anche che questo tipo di intervento "dal punto di vista sociale non serve".

22 ottobre 2018 - 13:39

Gli sgomberi dei senzatetto? "Episodi molto marginali", secondo l'amministrazione comunale, che anche questa volta liquida sbrigativamente la questione e per di più ammette che questo tipo di intervento "dal punto di vista sociale non serve". Lo ha dichiarato l'assessore al Welfare, Giuliano Barigazzi, aggiungendo che invece sgomberare "ha senso se ci sono situazioni di illegalità". Poi, il solito paravento: ciò che "caratterizza Bologna" è il "lavoro enorme" che fanno i servizi sociali con le persone in difficoltà, non gli interventi dell'altro giorno da parte delle forze dell'ordine, che tra l'altro sono "episodi molto marginali". Parla di "fenomeni di illegalità" anche l'assessore alla Sicurezza, Alberto Aitini: "Quindi dobbiamo assolutamente intervenire. Comportamenti illeciti in qualsiasi area della nostra città saranno sempre contrastati con azioni del polizia municipale e delle forze dell'ordine, sempre agendo nell'ambito delle previsioni normative e con il massimo rispetto nei confronti di coloro che versano in condizioni di particolare disagio personale e sociale". Se non fosse che la marginalità, per il Comune, sembra essere un tema alquanto marginale.

