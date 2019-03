"La Critical mass nessuno la ferma", venerdì si pedala

Dopo l'aggressione della polizia a Torino e un altro intervento delle forze dell'ordine a Roma, la Ciclofficina Popolare Ampioraggio rilancia l'appuntamento mensile da piazza Galvani: "La questione sociale e la questione ambientale sono una cosa sola".

27 marzo 2019 - 17:54

La polizia attacca le Critical Mass? Viva le Critical Mass. Anche a Bologna: "Ci vediamo il 29 marzo per pedalare liber* nelle strade della nostra (e di molte altre!) città", fa sapere la Ciclofficina Popolare Ampioraggio, che scrive: "Giovedì 21 marzo la Critical Mass di Primavera è stata attaccata dalla polizia. Succede a Torino, la città dell’automobile, ora assediata da una cappa grigia di inquinamento e repressione: da oltre un mese, dal giorno dello sgombero dell’Asilo, il capoluogo piemontese è militarizzato. Il 'sopruso legale' della forze del disordine (militarizzazione del quartiere Aurora, manganelli e cariche sui tram, arresti) è 'l'ordine' di quasi ogni giorno. Scene brutali: i borghesi provocano, la celere disarciona ciclist*, carica le biciclette, colpisce alla testa persone a terra, a calci. Un vero attacco, mai accaduto in venti anni di storia, verso una massa libera, imprendibile che la polizia – arma ignorante di un sistema fallito – non sa e non può 'governare'. In contemporanea la Pedalata di Luna Piena romana è stata bloccata per motivi di ordine pubblico legati alla visita del presidente cinese. Le lotte ecologiste, da cui sorge la Critical Mass, sono oggi sotto i riflettori di tutto il globo. Non saranno le mode a fermare la distruzione capitalistica del pianeta; neppure sarà sufficiente la chiara percezione dello stato delle cose a farci recuperare la capacità di agire uno scontro inevitabile. La questione sociale e la questione ambientale sono una cosa sola. Il 'nervosismo sistemico', di cui la scia dello sgombero torinese è prova, va crescendo. Perfino la più pacifica ma ingovernabile delle azioni anonime diviene un obiettivo militare".

"Alle/ai cicliste/i torinesi, a tutte le persone che lottano realmente per cambiare questo sistema di dominio e devastazione va la nostra piena solidarietà e vicinanza. Rilanciamo gli appuntamenti bolognesi: Critical Mass (senza capi, servi, medagliette, partiti o padroni; con molti mezzi a bassissima nocività) ogni ultimo venerdì del mese alle 18 in Piazza Galvani", quindi anche dopodomani. Perchè "la Critical Mass è come il vento – nessuno la fermerà!".

