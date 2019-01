''La corona per i sinti uccisi dalla Uno Bianca rimossa e buttata via''

La segnalazione arriva da un cittadino, che ha notato e fotografato la corona commemorativa gettata giù dal ponte di via Matteotti, sopra la stazione. Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati furono ammazzati il 23 dicembre 1990.

06 gennaio 2019 - 18:54

"Questa corona commemorativa della comunità sinti e del quartiere Navile dovrebbe trovarsi sul canale Navile, in via Gobetti, per ricordare i sinti Patrizia Della Santina e Rodolfo Bellinati (34 e 27 anni), uccisi nel 1990 dalla banda della Uno Bianca, un gruppo di poliziotti con 'forti simpatie fasciste'. Qualcuno, che sapeva bene quello che faceva e probabilmente con simpatie simili ai criminali della Uno Bianca, l'ha presa e buttata dal ponte Matteotti sopra la stazione. Spero che il Comune di Bologna e il Quartiere Navile intervengano e pongano riparo". E' la segnalazione effettuata su Facebook e inoltrata alla redazione di Zic.it da un cittadino, che ha notato e fotografato la corona. Sono passati pochi giorni dall'anniversario della strage, che cade il 23 dicembre: una delle date meno ricordate della scia di sangue lasciata dalla Uno Bianca.

