Investito durante la pausa: operaio in ospedale

E' successo all'interno di un'azienda di San Giorgio di Piano. La vittima, un 39enne bengalese, è stato travolto da un furgone in retromarcia riportando ferite di media gravità.

16 novembre 2018 - 20:06

Dal territorio bolognese arriva la notizia di un altro incidente sul lavoro: vittima un operaio bengalese di 39 anni, investito da un furgone che stava facendo retromarci. L'episodio si è verificato durante la

pausa pranzo in un'azienda che costruisce lame industriali a San Giorgio di Piano. L'operaio ferito è stato trasportato in elicottero all'Ospedale Maggiore in condizioni di media gravità.

