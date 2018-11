Incidente sul lavoro: vittima perde le dita di una mano

E' successo a Pontecchio Marconi. Fiera, il Comune verbalizza stop a spin-off e Milano. Sciopero alla Conor, informano i Si Cobas, che esprimono anche cordoglio per la morte di un militante. Slitta lo sciopero al Rizzoli.

22 novembre 2018 - 16:22

Gravi conseguenze per l'ennesimo infortunio sul lavoro registrato sul territorio bolognese, questa volta in un'azienda di Pontecchio Marconi, la Ravaglioli: un lavoratore di una coop in appalto ha perso le dita della mano destra, che gli sono state amputate in seguito all'incidente.

Sempre in tema di lavoro, un aggiornamento sulla situazione della Fiera: il Comune - come chiesto dai sindacati - ha sottoscritto un verbale di incontro in cui dichiara di aver recapito "integralmente" i contenuti dell'intesa firmata lo scorso 29 ottobre da sindacati e azienda in cui il dg Antonio Bruzzone, a nome di BolognaFiere, dichiarava per definitivamente tramontate le ipotesi di scorporo immobiliare dell'expo e di alleanza con Milano.

Nei giorni scorsi c'è stato anche uno sciopero dei lavoratori del magazzino Conor "per rivendicare il mancato rispetto, da parte della ditta, dell'accordo firmato in prefettura", spiegano i Si Cobas. La stessa sigla, inoltre, ha espresso "profondo cordoglio e dolore per la tragica scomparsa di Alsam Muhammad, lavoratore dell'hub Sda di Bologna ferito a morte per una assurda rapina subito dopo il suo arrivo in Pakistan, suo paese natale, dove si era recato per un periodo di ferie. La perdita improvvisa di questo nostro compagno, da anni militante del Si Cobas e protagonista di innumerevoli iniziative di lotta dentro e fuori il suo posto di lavoro, ci lascia sgomenti e senza parole".

Al Rizzoli, intanto, slitta lo sciopero: la Commissione di garanzia ha chiesto di rinviare la protesta che era stata convocata per il 26 novembre a causa dell'astensione dal lavoro già proclamata per la dirigenza medica il giorno 23 e, pertanto, "abbiamo responsabilmente rinviato lo sciopero in dicembre", informano i Cobas.

