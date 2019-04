In piazza il 25 aprile: "Contro tutti i fascismi!"

Corteo da piazza dell'Unità: "25Aprile perché l’opposizione collettiva alle politiche autoritarie, oscurantiste, nazionaliste e antisociali del governo Lega-M5s è giusta e necessaria". Domani incontro pubblico a Vag61, il 23 "La macchina del vento" con Wu Ming 1. Ieri "trekking antifascista" verso Sabbiuno di Piano [foto].

15 Aprile 2019 - 12:42

"Contro tutti i fascismi. Per una società di uguali e liber*!". Anche quest'anno antifasciste/i in piazza, a Bologna, per il 25 aprile: il concentramento per la partenza del corteo è fissato alle 1o in piazza dell'Unità. "25Aprile perché non abbiamo bisogno di celebrare ricorrenze- è il comunicato diffuso per convocare la manifestazione, firmato Realtà antifasciste bolognesi- ma di batterci attivamente contro tutti i fascismi, contro il razzismo, il sessismo e lo sfruttamento. 25Aprile perché l’opposizione collettiva alle politiche autoritarie, oscurantiste, nazionaliste e antisociali del governo Lega-M5s è giusta e necessaria. 25Aprile perché non abbiamo alcuna intenzione di rassegnarci alla legge Salvini, al ddl Pillon, alle sparatorie-sempre-legittime, all’offensiva sull’aborto e alle altre barbarie in salsa gialloverde. 25Aprile perché chi introduce il carcere per blocchi stradali e occupazioni non può illudersi di soffocare il conflitto sociale e le lotte sul lavoro. 25Aprile perché non abbiamo alcuna nostalgia di Renzi o Minniti e dell’opposizione di comodo non sappiamo che farcene, oggi come ieri. 25Aprile perché siamo per la libertà di movimento e siamo dalla parte dei migranti che sfidano il mare e le montagne per sfuggire all’inferno e per una vita migliore. 25Aprile perché difendiamo la ricchezza degli spazi autogestiti e dell’autorganizzazione dalla speculazione e da chi vorrebbe città addormentate. 25Aprile perché portiamo nel cuore i partigiani di ieri e i partigiani di oggi come Orso, Tekoser, Lorenzo. 25Aprile perché abbiamo attraversato le piazze delle mobilitazioni antifasciste e antirazziste, le piazze della marea transfemminista, le piazze dei territori che resistono alle opere inutili, le piazze per i porti aperti, le piazze delle/i lavoratrici che rivendicano diritti e tutele, le piazze che difendono il clima e l’ambiente… E NON CI BASTA! Per l’internazionalismo. Per la libertà. Per un nuovo movimento di liberazione".

In vista della manifestazione, le realtà coinvolte promuovono per domani alle 18 a Vag61 un incontro pubblico pensato come "momento di incontro, confronto e condivisione tra chi si è battuto e vuole battersi attivamente contro tutti i fascismi, contro il razzismo, il sessismo e lo sfruttamento. Un incontro tra spazi sociali, collettivi, associazioni, sindacati conflittuali, realtà studentesche, soggettività che hanno attraversato le piazze delle mobilitazioni antifasciste e antirazziste, le piazze della marea transfemminista, le piazze dei territori che resistono alle opere inutili, le piazze per i porti aperti, le piazze delle/i lavoratrici che rivendicano diritti e tutele, le piazze che difendono il clima e l’ambiente. Sarà anche l’occasione per distribuire volantini, locandine e manifesti del corteo".

Un'altra iniziativa organizzata verso il corteo del 25 aprile si terrà, sempre a Vag61, martedì 23 con la presentazione dell'ultimo romanzo di Wu Ming 1, "La macchina del vento", con l'autore e Mariano Tomatis. Altri appuntamenti in vista della manifestazione si sono già svolte in città nelle scorse settimane. L'ultima ieri, con un "trekking antifascista" promosso dal Coordinamento Murri, partito dalle statue dei partigiani di porta Lame per raggiungere il monumento di Sabbiuno di Piano.

> Le foto del "trekking antifascista":

