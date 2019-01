Imita Salvini, obbedisci a Salvini

Dal comitato per l'ordine pubblico il via a un censimento anti-occupazione degli immobili in ossequio alle direttive del Viminale, mentre la Regione raddoppia i fondi per videosorveglianza e altre misure di sicurezza.

16 gennaio 2019 - 11:02

"Non si è parlato di sgomberi" assicura il sottosegretario alla presidenza della Regione Emilia Romagna. Ma il sapore è proprio quello: al comitato per l'ordine pubblico e la sicurezza, organismo a cui siedono rappresentanti di Prefettura, enti locali e forze di polizia, si son avviate le pratiche per redigere un censimento degli stabili abbandonati, occupati e occupabili, dando atto a una circolare emanata dal ministro dell'Interno Matteo Salvini.

Un nuovo tassello dell'escalation securitaria che, con grande sintonia tra Pd e Lega, interessa da almeno un paio d'anni il territorio bolognese e che sembra destinata interessare presto l'intera regione. In barba ai proclami del presidente Stefano Bonaccini contro il decreto Salvini, la giunta dell'Emilia-Romagna ha deciso infatti di raddoppiare i fondi per la sicurezza, stanziando due milioni per videosorveglianza, riqualificazione edilizia (anche qui si avverte chiaramente il fetore di sgomberi) e altre misure.

Perché? C'è un'emergenza? Siamo in preda alla barbarie? No, lo stesso sottosegretario alla presidenza parla di una contrazione dei reati di quasi il 15% dal 2013. E' solo iniziata la campagna elettorale per le regionali del prossimo autunno, con la solita gara a eccitare gli istinti ferini e forcaioli del proprio elettorato. Salvini resta un campione, ma il Pd ha sempre meno da imparare.

