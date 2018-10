Germania / Migliaia contro la miniera nella foresta di Hambrach [audio+foto]

Ventiquattro ore di occupazione dei binari della ferrovia del carbone, poi lo sgombero di polizia. Questa e altre azioni di protesta nel racconto dei mediattivisti di Ak-Kraak.

29 ottobre 2018 - 10:37

Questo weekend, 6500 persone hanno partecipato a una grande azione di disobbedienza civile contro l'estrazione di lignite nella foresta di Hambrach, in Germania, promossa dal cartello "Ende Gelände". Migliaia di manifestanti hanno occupato per 24 ore i binari della ferrovia utilizzata per trasportare la lignite dalla miniera alle centrali energetiche circostanti, fino al violento sgombero di polizia, avenuti domenica. Nella mattinata di sabato, inoltre, un gruppo di attivisti aveva occupato un mega-escavatore del colosso energetico Rwe, entrando nella cabina di comando a decine di metri d’altezza.

Pubblichiamo le fotografie e le corrispondenze inviateci dal collettivo Ak-Kraak, rinnovando la collaborazione iniziata in occasione del G20 di Amburgo del 2017.















