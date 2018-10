"Fuori i rettori fascisti dall'Università!"

Oggi presidio e pranzo sociale nella piazza intitolata allo studente partigiano Antonini Scaravilli, dove il Cua suggerisce di spostare il busto di Ghigi e il ritratto di Coppola: "L'Ateneo deve prendere una posizione netta".

18 ottobre 2018 - 19:23

"Fare nuovamente pressione sull'Università affinché prenda una posizione netta in merito alla presenza delle opere celebrative di Ghigi e Coppola, i due rettori fascisti le cui facce sono ancora presenti negli spazi dell'Ateneo". E' con questo obiettivo che oggi in piazza Scaravilli si sono svolti un presidio e un pranzo sociale, promossi dal Cua dopo un'assemblea studentesca svoltasi nei giorni scorsi. "Se l'Unibo vuole mantenere la presenza di opere che celebrano le persone di Coppola e Ghigi, suggeriamo di spostarle in piazza Scaravilli (studente, martire, antifascista), magari raffigurandoli a testa in giù, per ricordare la fine che merita di fare ogni fascista", scrive il collettivo: "Riteniamo più che legittimo pretendere la rimozione delle opere celebrative dei due rettori perché, se è vero che la storia non si cancella, è altrettanto vero che questa va analizzata criticamente alla luce dei fatti; pertanto pensiamo che, in una fase storico-politica come quella che ci troviamo ad attraversare, sia giusto e necessario pretendere questa rimozione o quantomeno, ridipingere i due soggetti con il portato d’infamia che caratterizzò il loro operato in vita".

