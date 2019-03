Fratelli d'Italia in piazza Verdi l'8 marzo? "Evidente provocazione"

Il partito di Giorgia Meloni lancia un "presidio per la legalità" con la partecipazione di vecchie glorie del Msi, nel giorno dello sciopero femminista globale. Contropresidio della Assemblea Antirazzista in Università: "Inaccettabile la presenza di individui che propagandano odio e oppressione".

04 marzo 2019 - 19:29

Un "presidio per la legalità in piazza Verdi con La Russa, Balboni, Foti, Lucaselli venerdì 8 marzo", questo quanto si può leggere su un volantino diffuso sul web nella giornata di oggi dal partito Fratelli d'Italia. Nel caso che la questura non imponesse diverse prescrizioni, gli eredi del Msi si ritroveranno pertanto alle 16.30, nel giorno dello sciopero femminista globale, nella piazza in piena zona universitaria. Il giorno successivo, sabato 9, la leader del partito Giorgia Meloni dovrebbe inoltre intervenire a un convegno presso il Royal Hotel Carlton di via Montebello. Immediata la riposta della Assemblea Antirazzista in Università, che parla di "gravissima provocazione in zona universitaria nella giornata dell'8 marzo": "Fuori i Fasci da Piazza Verdi! Pochi minuti fa il coordinatore comunale bolognese di fratelli d'Italia, ha lanciato un appuntamento in piazza Verdi per il pomeriggio dell'8 marzo con lo schifoso slogan 'più sicurezza più Italia'.Riteniamo inaccettabile la presenza di questi individui, tra cui anche l'ex Msi Ignazio La Russa, che propagandano odio e oppressione, nei luoghi che attraversiamo e viviamo ogni giorno riempiendoli di valori quali antirazzismo, antisessismo, solidarietà. Rifiutiamo che questi luoghi possano diventare passerella per qualche politico e oggetto di una retorica sporca e infame per la quale chi è diverso è pericoloso, gli ultimi e i diseredati sono degrado e l'unica soluzione è una sicurezza fatta di sbirri, telecamere e deserto! Questa è un'infame ed evidente provocazione all'8 marzo e alla grande giornata di lotta femminista, sciopero e liberazione dall'oppressione patriarcale lanciata da Non Una di Meno. Riteniamo inaccettabile questa provocazione e diamo appuntamento alle 13h in Piazza Verdi!".

