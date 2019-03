Editoriale / Degrado in piazza Verdi!

Tornano le auto blu parcheggiate davanti al Teatro comunale, in un'area che però sarebbe pedonale. Era già successo qualche anno fa e il sindaco promise: "Mai più". Ora il Pd se la prende con il Pd, mentre la Polizia municipale chissà dov'era. C'è solo una soluzione: avanti con gli idranti.

19 marzo 2019 - 15:30

Piazza Verdi zona franca. Piazza Verdi regno dell'impunità. Piazza Verdi senza regole. Piazza Verdi ma dove sono i controlli? Piazza Verdi che vergogna.

Quante volte l'abbiamo sentito dire o l'abbiamo letto? Ed ecco che, una domenica sera, una singola foto riassume il tutto. Lo scatto riprende un bel po' di auto blu parcheggiate in piazza Verdi, davanti all'ingresso del Teatro comunale, durante la prima del "Barbiere di Siviglia". Peccato che piazza Verdi sarebbe pedonale.

Era già successo qualche anno fa: stessa scena, ma quella volta a debuttare era "Macbeth". Dopo le polemiche, venne fuori che la presenza delle auto era legata ad un'ordinanza della Questura, finalizzata a garantire l'entrata e l'uscita delle autorità dal Comunale per evitare contestazioni. "Non si ripeta più", tuonò il sindaco Virginio Merola, assicurando che l'amministrazione avrebbe preso "provvedimenti" per evitare il ripresentarsi di una simile situazione. A quanto pare, per un po' di tempo è andata così: la Giunta posizionò fittoni e catene per chiudere fisicamente la piazza e diede apposite disposizioni alla Polizia municipale.

E la foto di domenica scorsa, allora? Qui si comincia a scivolare verso il teatro, sì, ma dell'assurdo. La segnalazione fotografica l'ha fatta un consigliere della maggioranza che governa a Palazzo D'Accursio (Andrea Colombo del Pd, che era assessore alla Mobilità ai tempi della prima invasione di auto blu): "Proprio un bello spettacolo", ha scritto il consigliere Pd. Che però critica la Giunta Pd. Stavolta, infatti, la Questura non c'entra. E' stata l'amministrazione che un anno fa ha emesso un'ordinanza che autorizza i taxi e le auto Ncc ad entrare nell'area pedonale per due ore in occasione di tutti gli spettacoli del Teatro comunale, disponendo anche l'eliminazione dei fittoni e delle catene. Ma attenzione: "Non esiste alcun provvedimento che consenta la sosta in piazza Verdi", taxi e auto Ncc "possono solo caricare e scaricare le persone", dichiara l'attuale assessore alla Mobilità, Irene Priolo, "pertanto non so per quale motivazione abbiano assunto un comportamento difforme". Quindi, al di là di un'ordinanza che rende non pedonale un'area pedonale, in ogni caso le auto parcheggiate lì non ci potevano stare. E che fine avevano fatto i vigili urbani guidati dal solerte assessore Aitini, solito mettere legalità e rispetto delle regole davanti a tutto e tutti? "Non deve accadere", ha dichiarato lui, Aitini, promettendo "massima attenzione". Sì, ma "dalle prossime serate".

Chissà se anche stavolta salterà fuori qualcuno ad invocare per piazza Verdi l'uso degli idranti. Così, quanto meno, se ne potrebbe approfittare per dare una lavata alle auto blu perchè siano belle scintillanti. E' una questione di decoro.

