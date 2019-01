"Ecco le case Acer vuote: assegnazione subito!"

Azione comunicativa di Asia-Usb in zona Saragozza: "In questo quartiere, come in tutta la città, ci sono moltissimi appartamenti sfitti" mentre "sempre più persone, lavoratori, precari e studenti hanno difficoltà a pagare l'affitto e a trovare alloggi a prezzi accessibili".

27 gennaio 2019 - 14:42

"Casa Acer vuota. Assegnazione subito!". E' il 'marchio' con cui Asia-Usb, nei giorni scorsi, ha segnalato pubblicamente alcuni alloggi popolari inutilizzati in zona Saragozza. Spiega il sindacato di base: "Le nostre Istituzioni hanno da tempo dichiarato guerra ai più deboli, che siano questi precari, anziani o studenti: i problemi sociali, in particolar modo l'emergenza abitativa, sono più attuali che mai! In questo quartiere, come in tutta la città, ci sono moltissimi appartamenti sfitti: da un lato le case popolari vengono tenute vuote, vendute e svendute a privati, dall'altro sempre più persone, lavoratori, precari e studenti hanno difficoltà a pagare l'affitto e a trovare alloggi a prezzi accessibili. Chi sono i responsabili di questa situazione? In primo luogo Acer che amministra in modo irresponsabile il nostro patrimonio. Poi le politiche comunali che vogliono sempre più trasformare la nostra in una città-vetrina, espellendo nelle zone periferiche le fasce popolari e meno abbienti, trasformando tutto il resto a misura di turisti e studenti benestanti (pensiamo allo Student Hotel, il fenomeno Airbnb che ha sottratto già più di 4.000 alloggi dal regolare mercato immobiliare). E ovviamente la speculazione edilizia dei grandi palazzinari, che avvantaggia tutto questo. Le risposte del Comune? Sfratti e sgomberi, senza mai fornire soluzioni alternative dignitose. La nostra risposta? Assegnare le case popolari vuote a tutti coloro che ne hanno bisogno! Asia-Usb insieme agli inquilini si organizza e lotta per difendere il diritto all'abitare, il diritto ad avere una casa per tutti!".

