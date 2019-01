"E a 18 anni sarai finalmente..." Adulto? "No, illegale"

Per effetto del decreto Salvini i ragazzi accolti come minori non accompagnati rischiano l'espulsione una volta raggiunta la maggiore età.

02 gennaio 2019 - 16:33

Sono migranti minorenni arrivati da soli, e sono stati coinvolti in progetti di accoglienza. Ora però, per effetto del decreto sicurezza varato dal governo Conte, la loro prospettiva è ritrovarsi, al compimento di 18 anni, senza alcun permesso di soggiorno, e quindi a rischio di incorrere in un provvedimento di espulsione e di essere trattenuti per mesi in un centro per il rimpatrio.

A parlare di "grande apprensione" per queste "condizioni di profonda incertezza" è stata recentemente la garante per l'infanzia e l'adolescenza dell'Emilia-Romagna, Clede Maria Garavini, dopo aver incontrato servizi sociali, volontari e i minori stessi: "L'incognita - ha spiegato - è legata alle possibilità e ai tempi di conversione del permesso di soggiorno per minore eta' in un permesso di studio o lavoro, senza che si siano ancora realizzate le condizioni di autonomia necessaria". Dunque, "considerate le disposizioni in materia di rilascio di speciali permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario nonché in materia di protezione internazionale e di immigrazione, risulta, in prospettiva, sempre più complesso garantire ai ragazzi stranieri soli un reale ed effettivo diritto alla tutela".

