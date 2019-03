Domani la camera ardente per salutare Rocco

In Certosa, dalle 10 alle 12. Il ricordo di Vag61: "Le assemblee. Gli interventi sempre in piedi. Le genialate nelle riunioni un po' ingessate. Il sorriso scaltro e consapevole. Le imprecazioni in un dialetto tanto lontano quanto vicino. L'entusiasmo. I cortei. Avanti e dietro per la strada...".

17 marzo 2019 - 14:22

L'Xm24 segnala che la camera ardente "per salutare Rocco e stringersi intorno alla famiglia sarà alla Certosa, in via della Certosa 16, lunedì 18 marzo dalle 10 alle 12".

Questo, intanto, il ricordo diffuso da Vag61: "Le assemblee. Gli interventi sempre in piedi. Le genialate nelle riunioni un po' ingessate. Il sorriso scaltro e consapevole. Le imprecazioni in un dialetto tanto lontano quanto vicino. L'entusiasmo. I cortei. Avanti e dietro per la strada, a destra e sinistra lungo lo striscione, girotondo intorno al camion. La felpa col cappuccio e il fazzoletto rosso. I cori sempre e comunque, la voce meno. Gli sfottò a quelli vestiti (male) in borghese che camminano un po' piu avanti. La surreale colletta all'autogrill verso la Valle. Xm, il quartiere. In saletta, al mercato, all'ingresso, all'infoshock, al bar, al mixer, in serigrafia, alla presentazione, sul palco. La birretta. La camicia hawaiana e la paglietta. La maschera, il peperoncino, lo yogurt. La cumbia. Le sbatte, gli accolli, la presa a bene. Il murales antifa, i contorni da rifinire e le guardie da distrarre. Le realtà, le chiamate, le chiacchiere, le punte. La risata, la libertà. Ciao Rocchì!".

