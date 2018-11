Di controinchieste e beffe al mainstream

"Come nasce una teoria del complotto e come affrontarla". Su Internazionale si parla anche di Zero in Condotta, nella sua versione cartacea, nell'ambito dell'inchiesta a cura di Wu Ming 1.

30 novembre 2018 - 12:08

Su Internazionale si parla anche di Zero in Condotta, predecessore cartaceo di Zic.it, nell'ambito della seconda parte dell'inchiesta "Come nasce una teoria del complotto e come affrontarla" a cura di Wu Ming 1.

Controinchieste collettive... beffe ai danni della stampa mainstream... Luther Blissett project... I Carlini di Satana...

Sono passati un po' di anni ed è una storia che decisamente merita di essere ricordata.

> Leggi l'articolo su Internazionale: qui

