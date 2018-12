Da Bologna parte "Kobane Roots", progetto per la rinascita dell'ulivo siriano

Ya Basta lancia una raccolta fondi per sostenere la rimessa in vita di 15.000 alberi, per "permettere a 80 famiglie di costruirsi un'opportunità di lavoro e sviluppo". Nell'articolo le informazioni per sostenere la campagna.

15 dicembre 2018 - 11:14

E' partito in questi giorni "Kobane Roots": il nuovo progetto sociale di Ya Basta Bologna "in sostegno alla popolazione di Kobane" e "in collaborazione con il Comitato Economico del Cantone di Kobane e le cooperative locali. Il progetto sarà realizzato lungo le rive del fiume Eufrate presso la città di Kobane (Siria Confederale del Nord) e prevede la rimessa in vita di 15.000 alberi di ulivo attraverso la potatura, i trattamenti e la costruzione di un impianto di irrigazione per gli uliveti della zona". L'idea degli attivisti bolognesi è quindi quella di dare un supporto concreto per ridare forza al tessuto produttivo che si sviluppa intorno alla coltivazione dell'ulivo siriano, da sempre "spina dorsale dell'economia agricola della Siria settentrionale" poiché "durante la guerra contro l'Isis tanti uliveti sono stati danneggiati o distrutti". Ma "ora, due anni dopo la liberazione della regione di Kobane, il popolo curdo sta rimettendo in piedi la città intera, dagli edifici fino alla sua economia. L'obiettivo di Kobane Roots è di permettere a 80 famiglie di costruirsi un'opportunità di lavoro e sviluppo per sé e per i propri figli a Kobane, che abbiamo visitato durante il nostro viaggio nelle terre della Rivoluzione nella Siria Confederale del Nord nel maggio 2018".

Per sostenere il progetto Kobane Roots, segnalano gli attivisti, è possibile acquistare "un panettone solidale, prodotto in modo artigianale con pasta madre a lievitazione naturale dal forno Molino Urbano di Bologna" o "acquistando merchandising presso i banchetti di Ya Basta che si terranno in città nei prossimi mesi " o ancora "con donazioni dirette sul conto intestato all'associazione Ya Basta Bologna IBAN: IT31D0501802400000011094273 presso Banca Popolare Etica - Causale: Kobane Roots".

Condividi

Articoli correlati