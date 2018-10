Crash sotto sequestro? "Rilanciamo la proposta di custodia e uso sociale"

Lo stabile non abbia "la stessa sorte di numerosi edifici un tempo occupati e lasciati a marcire", scrivono gli attivisti, che invitano a una "serata di socialità" questo venerdì.

11 ottobre 2018 - 13:06

All'indomani della notizia del sequestro ordinato dalla Procura dell'edificio ex Banca Etruria occupato dallo spazio sociale, arriva la presa di posizione degli attivisti: "Vogliamo rilanciare la proposta di 'custodia e uso sociale' dell'immobile passato per fondi speculativi di anno in anno e ora a rischio di finire nuovamente nell'abbandono e nel degrado - scrive Crash - la stessa sorte di numerosi edifici un tempo occupati, sgomberati per sequestro della procura, e oggi lasciati a marcire in condizioni fatiscenti. Basta andare a vedere in che stato versa la struttura che ha ospitato il Laboratorio Crash per circa 10 anni in via della Cooperazione e poi sgomberato due estati fa. In questi mesi abbiamo lavorato duramente per ristrutturare l'immobile e renderlo accogliente per I numerosi progetti dedicati alla cultura, alla solidarietà e al mutualismo per la periferia e tutta la città di Bologna, e invitiamo tutti e tutte a venirci a trovare venerdì dalle 18h per trascorrere insieme un pomeriggio e una serata di socialità e scoprire quanto l'autogestione può trasformare un vecchio edificio vuoto e abbandonato alla speculazione finanziaria in uno spazio a servizio dei bisogni e desideri culturali e sociali del territorio! Avanti con l'autogestione e la lotta!".

