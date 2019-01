Crash riparte dalle Caserme Rosse

Domani la prima iniziativa in quella che, "in attesa dell’ex Centrale del latte", è stata individuata come nuova sede transitoria per le attività del centro sociale: in programma una distribuzione delle arance e dei prodotti di Sos Rosarno, con mostra fotografica.

24 gennaio 2019 - 18:49

Prende il via l'esperienza del Laboratorio Crash alle Caserme Rosse, la soluzione individuata come soluzione ponte dopo il rifiuto da parte della Rev Gestione Crediti alla proposta di custodia sociale avanzata dal collettivo per l'immobile occupato in via Don Fiammelli. La prima iniziativa promossa da Crash nella nuova sede transitoria è per domani: "Diamo appuntamento per una nuova distribuzione delle arance e dei prodotti di Sos Rosarno per venerdì 25 gennaio. Sarà la prima occasione per rincontrarci dopo il trasferimento delle nostre attività nello spazio di transizione delle 'Caserme Rosse', luogo storico della memoria della nostra città e dimora temporanea del Lab Crash in attesa dell’ex Centrale del latte. Per l’occasione allestiremo una mostra fotografica dedicata all’esperienza di Sos Rosarno che in un contesto di atroce sfruttamento dei braccianti e delle braccianti è riuscita a costruire una vera e propria alternativa che cresce e si sostiene anche grazie al nostro contributo".

